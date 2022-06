Vereinzelt parken Autos, die vermutlich Schülern der Berufsbildenden Schulen gehören, in den Seitenstraßen. Das Bild zeigt die Norderneyer Straße gestern Vormittag. FOTO: Eva Köbbemann up-down up-down Keine Beschwerden beim Ordnungsamt Parksituation am Fahnenweg verbessert? Von Eva Voß | 07.02.2011, 16:01 Uhr

Vier parkende Autos stehen am Montagvormittag in der Norderneyer Straße/Ecke Fahnenweg. Im weiteren Straßenverlauf stehen zwei weitere parkende Autos. Sie könnten Schülern der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenbug gehören, aber auch Anwohnern. Die Parkplätze an der BBS sind fast voll besetzt, aber nicht überfüllt. Kein einziges Auto ist an diesem Montagvormittag zu sehen, das im Park- oder Halteverbot steht. Hat sich die Parksituation am Fahnenweg tatsächlich verbessert, oder trügt dieser Eindruck?