Die Umbauarbeiten im Kedi Hotel in Papenburg abgeschlossen. Neu gestaltet wurde auch der Frühstücksbereich. FOTO: Iris Kröhnert Trotz Corona Mitarbeiter gehalten Frühstück und Zimmer: Umbauten im Kedi Hotel in Papenburg abgeschlossen Von Iris Kroehnert | 17.03.2022, 06:02 Uhr

Auf rund 270 Quadratmetern finden nun 105 Gäste Platz und haben die Auswahl an einem rund zwölf laufende Meter langen Frühstücksbüfett. In diesem Bereich des Kedi Hotels in Papenburg hat sich viel getan - aber nicht nur dort.