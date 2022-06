Der mit seiner Familie in Börgerwald wohnende neue DJK Trainer übernimmt mit der Eintracht eine Mannschaft, die nach seinen Worten durchaus das Potenzial besitzt, auf Dauer oben mitzuspielen und sich am Ende einen Platz unter den ersten Fünf zu sichern. Der 60-jährige Fußballlehrer weiß, wovon er spricht, hat er doch nach Stationen bei Raspo Lathen und als Coach der A-Jugend des TuS Aschendorf die erste Herrenmannschaft des SV Surwold im Jahr 2009 als Meister in die Kreisliga geführt.