Zusammenstoß mit Auto Unfall am Schulbus: Mädchen bei Unfall in Papenburg schwer verletzt Von Philip Jesse | 21.06.2023, 14:43 Uhr

Am Mittwochmittag kam es an einer Bushaltestelle an der Herzogstraße in Papenburg zu einem schweren Unfall. Ein junges Mädchen wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt – es soll plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein.