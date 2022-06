Schon seit über einem Jahr gibt es keinen Jugendstadtrat mehr. Wie nun von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, weitere zwei Jahre „ins Land ziehen zu lassen“, ist laut JU „nicht hinnehmbar“. Es müsse möglich sein, eine neue Wahl- und Geschäftsordnung für das Jahr 2012 zu erstellen, so Olbrich. Es sei an der Zeit, in Papenburg wieder ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer politischen Jugendbeteiligung zu schaffen.