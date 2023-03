In Papenburg sind vom 20. bis 24. März abwechselnd zwei Straßen mit Verbindung zur Johannisstraße gesperrt. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Für Ausbau der Johannesstraße Zwei Straßen in Papenburg ab Montag abwechselnd gesperrt Von Jana Probst | 16.03.2023, 15:47 Uhr

Die Papenburger müssen in der kommenden Woche kleinere Umwege in Kauf nehmen: Im Zuge der Arbeiten an der Johannesstraße werden die Straßen Wiek rechts und Hümmlinger Weg abwechselnd gesperrt.