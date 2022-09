Konnte sich Jan Bleeker in die nächste Runde singen? Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner up-down up-down Lob für den Papenburger Jan Bleeker über sein „Battle“ bei „The Voice“: Ich war erschrocken Von Britta Kothe | 17.09.2022, 09:23 Uhr

Vor den „Battles“ bei „The Voice of Germany“ hatte Jan Bleeker eine Woche Zeit, sich auf seinen Auftritt vorzubereiten. Er tritt gegen die 21-jährige Lisa Pauli an. Nimmt sein Coach Rea Garvey ihn mit in die nächste Runde?