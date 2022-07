Zahlreiche Vorführungen wird es auf dem Internationalen Fest in Papenburg am Samstag, 2. Juli, geben. FOTO: Deutsches Rotes Kreuz up-down up-down Bei Meyers Mühle „Internationales Fest“ des Roten Kreuzes am Samstag in Papenburg Von Insa Pölking | 01.07.2022, 12:20 Uhr

Am Samstag, 2. Juli, findet das Internationale Fest des interkulturellen Arbeitskreises des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Papenburg am Hauptkanal statt. Nach zweijähriger Pause geht das Fest in Kooperation mit der Maritimen Meile mit einem vielseitigen Programm wieder an den Start.