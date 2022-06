FOTO: imago/Michael Westermann (Symbolfoto) up-down up-down Wie viel Steuern für die Hundehaltung anfallen, kann jede Kommune selbst entscheiden. Blick in die Nachbarkommunen In Papenburg wird die Hundesteuer fällig: So hoch ist die Gebühr Von Christian Belling | 24.06.2022, 06:13 Uhr

In Papenburg wird die Hundesteuer für das Jahr 2022 fällig. So teuer ist der Vierbeiner in der Fehnstadt im Vergleich zu den Nachbarkommunen.