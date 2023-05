Bei bestem Wetter lockt auch in diesem Jahr der Papenburger Maimarkt auf den Marktplatz Untenende. Foto: Max Brägelmann up-down up-down Diese Attraktionen sind vor Ort In Papenburg ist der Maimarkt gestartet Von Max Brägelmann | 12.05.2023, 17:24 Uhr

Kaum zu übersehen, stehen in diesem Jahr die Fahrgeschäfte und verschiedenen Buden auf dem Marktplatz in Papenburg bereit. Wir geben einen Überblick, was Besucher in den nächsten Tagen zwischen Riesenrad und Imbissbuden beim Papenburger Maimarkt erwartet.