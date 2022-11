Mehrere Schilder weisen auf die bevorstehende Neueröffnung eines „Sonderpreis-Baumarktes“ in Papenburg hin. Foto: Christian Belling up-down up-down 770 Quadratmeter Verkaufsfläche Das erwartet die Kunden im neuen Baumarkt in Papenburg Von Christian Belling | 24.11.2022, 11:27 Uhr

In Papenburg wird es in Kürze einen weiteren Baumarkt geben. Wir verraten, wo er zu finden ist, was er anbieten wird und wer hinter der Eröffnung steckt.