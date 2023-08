Anspruchsvoller Einsatz für Feuerwehr Brand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Papenburg gelöscht Von Wilfried Roggendorf | 29.08.2023, 18:08 Uhr | Update vor 37 Min. Feuerwehr Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

In der Seeschleusenstraße in Papenburg ist gegen 17 Uhr in einem Industrieunternehmen ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte nach Angaben der Feuerwehr Kunststoffgranulat.