Unter der Überschrift „Betriebsorientierte Qualifizierung und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung“ sollen die jungen Leute konkrete Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft entwickeln. Am Ende soll dann im besten Fall der Beginn einer Berufsausbildung stehen. Dabei richtet sich der Blick der Projektleiter nicht nur auf Jugendliche mit schwierigem Hintergrund, sondern auch auf solche, die Probleme bei der beruflichen Orientierung haben. Gefördert wird das Vorhaben vom Europäischen Sozialfonds.

Individuelles Projekt

Das Projekt ist im Januar angelaufen und wird ein Jahr dauern. „Jeder Teilnehmer, der zu uns kommt, ist ein halbes Jahr da“, beschrieb Mechtild Möller, Projektleiterin der HÖB, den Ablauf. „Es ist ein sehr individuelles Programm, das heißt, es ist angelehnt an die Erfordernisse des Teilnehmers für seine berufliche Integration.“ In der ersten Phase steht die berufliche Orientierung im Mittelpunkt. „Wir suchen Betriebe auf, wo die Jugendlichen auch Arbeitsplätze ausprobieren können“, so die Projektleiterin. Später würden die Bedürfnisse von Jugendlichen und Betrieben abgeglichen: „Dann können wir passgenau vermitteln.“

Hier kommen die Mitgliedsbetriebe des CoC ins Spiel. „Ich glaube, wir haben in der Wirtschaft die Erfahrung, Menschen in die Prozesse zu bringen. Diese Erfahrung wollen wir in das Projekt einbringen. Wir versuchen, viele junge Menschen in das richtige Fahrwasser zu bringen“, umriss Dieter Frikke, CoC-Vorsitzender, den Beitrag des Unternehmensbündnisses. Vorstandsmitglied Tom Nietiedt hob hervor: „In Zeiten des demografischen Wandels ist es wichtig, diese Menschen mitzunehmen und den Zutritt zum Arbeitsmarkt leichter zu gestalten.“

Drei breite Berufsfelder

Auf drei breite Berufsfelder erstreckt sich das Qualifizierungsprojekt: Wirtschaft/Verwaltung, Lager/Logistik und Technik/Metall. Hat sich ein Teilnehmer für einen bestimmten beruflichen Weg entschieden, steht die Qualifizierung im Vordergrund. Wichtig ist auch hier die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und der HÖB. „Wenn Betriebe für einen Teilnehmer bestimmte Qualifizierungen empfehlen, versuchen wir sie hier in der HÖB oder in Kooperation mit anderen Bildungsträgern umzusetzen“, erläuterte Projektleiterin Möller.

Der Anfang ist gemacht. Bisher haben sich dreizehn Jugendliche bereitgefunden. „Es sind Teilnehmer mit Abitur, mit abgeschlossener Ausbildung, aber auch mit abgebrochener Ausbildung dabei“, erklärte Julia Fübbeker, die bei der HÖB für die Projektdurchführung verantwortlich ist. Die Agentur für Arbeit Leer gewinnt die Teilnehmer für das Projekt. Marlies Malec von der Arbeitsagentur berichtet: „Ich hätte gerne schon am Anfang mehr dabeigehabt. Aber die, die schon mitmachen, sind sehr motiviert.“