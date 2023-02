Während der Pandemie wurden die Regeln zur Versetzung geändert, sodass weniger Schüler sitzenbleiben mussten. Symbolfoto: Eduardo Parra/dpa up-down up-down Statistik der letzten zehn Jahre Immer mehr Schüler bleiben sitzen – außer im Emsland Von Kristina Roispich | 02.02.2023, 15:38 Uhr

Im vergangenen Schuljahr sind bundesweit mehr Schüler sitzengeblieben, als in den Jahren zuvor. Auch in Niedersachsen ist die Quote gestiegen. Im Emsland sieht es hingegen anders aus.