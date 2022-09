Foto: André Partmann Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Im Video: So verlief die Diskussion der Kandidaten in Papenburg Von Benjamin Beutler | 30.09.2022, 13:30 Uhr | Update vor 33 Min.

Wie haben sich die Kandidaten in der Debatte geschlagen? Die sieben Bewerber aus dem emsländischen Wahlkreis 82 haben sich am Donnerstagabend auf einer Bühne in Papenburg präsentiert. Hier finden Sie ein Video von der Podiumsdiskussion.