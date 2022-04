„O, du fröhliche“, singt sie. In einer New Yorker Oktober-Woche, die sich wie Juli anfühlt. Draußen flirrt die Luft und drinnen die Klimaanlage. Aber Ilse Polak singt Weihnachtslieder. „Komisch, für ein jüdisches Mädchen, oder?“, sagt sie. Nicht komisch, wenn man ihre Geschichte kennt. Die meisten Menschen, auch solche, die ihr nahestehen, kannten bisher nur wenig davon. Ernie zum Beispiel, dessen Kindermädchen sie in ihren ersten Jahren in Amerika war und der heute wie ein Sohn für sie sorgt. Seine „Ille“: Sie hat den Holocaust überlebt, das wusste er, das wussten viele. Auch in Papenburg, ihrer Heimatstadt, war das bekannt. Aber mehr auch nicht.

Sie erfuhr beides am eigenen Leib, noch bevor sie 18 Jahre alt war. Dass Juden plötzlich unerwünscht waren, wusste sie schon vorher. Auch in Papenburg wurde es ihnen unmissverständlich mitgeteilt: Auf Schildern in Schaufenstern etwa oder durch die Hitlerjungen, die am Hauptkanal auf und ab marschierten und „Wenn das Judenblut vom Messer spritzt“ sangen. Ilses Vater, Schlachter und Viehhändler, wurde gezwungen, sein Geschäft aufzugeben. 1938 war er das erste Mal im Konzentrationslager. Die von der kleinen Ilse sehr geliebte jüdische Schule und die Synagoge wurden von den Nazis zerstört, fast hätte es auch ihr Elternhaus getroffen: Das alles war schon passiert, als sie noch ein Kind war.

Bei den Linds gab es Bonbons aus der Dose vom Küchenregal und zu Weihnachten Tannenbaum und Gesang: „Das hat mir sehr imponiert“, sagt Ilse. Wenn sie sich singend an die alten Lieder erinnert – „Ihr Kinderlein kommet“ und „Stille Nacht“ –, klingt es, als würden die paar Zeilen, die ihr einfallen, von ganz weit her kommen. Und das tun sie: Sie kommen aus einer anderen Zeit. Der Zeit, in der Ilse Polak noch nicht wusste, was ein Getto ist. Oder ein Konzentrationslager.

Ein Dreivierteljahr dauert es, aber dann sitzt sie in ihrem großen Sessel und erzählt. Neben sich hat sie, wie immer, das Wichtigste griffbereit: das Telefon, ihr bis oben hin vollgeschriebenes Adressbuch, ein Stapel „New York Times“ und die Fernbedienung für den Fernseher. Immer im Blick: eine ganze Sammlung von Fotos. Familie und Freunde, im ganzen Wohnzimmer verteilt. Hier sitzt sie am liebsten. Und jetzt singt sie Weihnachtslieder. Weil sie gerade von früheren Nachbarn erzählt hat, der Familie Lind – eine der Familien, die sie als Kind in Papenburg oft besucht hat. Als kleine Flucht vor ihrer Stiefmutter.

Als 70 Jahre vergangen waren, seit Ilse mit ihrem Bruder Wilhelm, ihrem Vater Isaak und ihrer Stiefmutter Lina in das Getto von Riga deportiert wurde, war sie so weit: Sie wollte endlich erzählen. Das war im Dezember 2011. „Es muss alles raus“, sagte sie am Telefon, „und du sollst es aufschreiben.“

Jetzt ist sie 86 Jahre alt. Wenn sie von ihrem Vater spricht, klingt sie jung. Als spräche das Mädchen aus ihr, das damals, vor einer halben Ewigkeit, bewundernd zu ihm aufblickte. „Mein Vater war sehr, sehr beliebt. Er hat nur Gutes getan“, sagt sie. Über die Tabuthemen des eigenen Lebens zu reden fällt nicht leicht, nur weil man sich endlich entschlossen hat, das Tabu zu brechen. Ilse Polak ist es nicht gewohnt, alles zu erzählen. Wann hat sie ihren Vater zum letzten Mal gesehen? Stille in ihrem Wohnzimmer in diesem alten New Yorker Apartmenthaus am Central Park. Stille. Und dann ein Schluchzen. Da ist sie wieder, die Erinnerung. Unbeabsichtigt geweckt. So etwas passiert, wenn man traumatisierten Menschen zu viele Fragen stellt. Die Bilder von der letzten Begegnung mit ihrem Vater sind irgendwo in ihrem Kopf, aber nur sehr selten kommen sie hervor.

Abschied vom Vater

So wie jetzt: Menschen in Sträflingskleidung auf einer großen Wiese, Männer hier, Frauen und Kinder dort, alle mit rasierten Köpfen, schwer voneinander zu unterscheiden. Dann die Ansage: Verabschiedet euch von den Männern. „Das gab ein Geschrei“, sagt Ilse. Sie weint. Erinnert sich: Alle sahen gleich aus, alle waren in Panik, dass sie ihre Nächsten nicht mehr finden würden. Aber ihr Vater habe sie gefunden, erzählt sie. „Er stand vor mir, hat die Hand auf meinen Kopf gelegt und hat mich gebenscht.“ Das heißt: Er hat sie gesegnet. „Und er hat gesagt, wir sehen uns nie mehr wieder.“ Die Vergangenheit ist gerade ganz nah. „Er wusste es“, sagt sie.

Isaak Polak wurde im Konzentrationslager Buchenwald ermordet, kurz vor der Befreiung. Aber das erfuhr seine Tochter erst später. Als sie schon dabei war, die Trümmer ihres Lebens aufzusammeln. Als sie vom KZ-Häftling zur Überlebenden geworden war, die diese Geschichte für immer in sich tragen würde.

Zwar hat Ilse Polak diese Woche in New York der Vergangenheit gewidmet, aber das bedeutet nicht, dass sie die Gegenwart vergisst. Zwei, höchstens drei Stunden am Stück über früher reden, das reicht. Weil es anstrengend ist, aber auch, weil es noch andere Dinge zu tun gibt. Essen gehen mit Freunden in einem deutschen Restaurant, zum Beispiel. Eine lange Busfahrt von der Upper West Side ins Village geht dem Genuss von Rouladen voraus: für Ilse Polak kein Problem. Manhattan ist ihr Zuhause – sie bewegt sich darin so sicher, wie sie es vermutlich als Kind in Papenburg getan hat.

Und obwohl sie nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, macht sie kleine Spaziergänge in ihrer Gegend, so oft wie möglich. In Bewegung bleiben ist wichtig, und die gibt es auch im Seniorenzentrum um die Ecke, beim Stretching einmal die Woche. Sie ist immer unterwegs – und wenn es nur in Gedanken ist. Täglich telefoniert Ilse Polak mit Familie und Freunden in Deutschland, mit ihrem Ziehsohn Ernie in Kalifornien oder mit Freundin Noreen in Florida. Ihr Leben ist reich an Verbindungen und Verbindlichkeit. Sogar die Doormen, die Portiers in ihrem Haus, hat sie in den Jahrzehnten, die sie hier lebt, zu ihren Freunden gemacht.