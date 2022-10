Einig sind sich die Mitglieder der Gewerkschaft: Sie wollen deutlich mehr Lohn. Foto: Anna Niere up-down up-down Acht Prozent mehr Lohn gefordert Warnstreik in Papenburg: IG Metall erhöht Druck auf Arbeitgeber Von Anna Niere | 10.10.2022, 16:48 Uhr

Acht Prozent mehr Lohn in der Metall- und Elektroindustrie - das fordert die IG Metall bei einem Aktionstag in Papenburg. 250 Mitarbeiter der Firma Ems PreCab legten in einem Warnstreik am Montag ihre Arbeit nieder.