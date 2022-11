Wie schon während eines Protestmarsches im Januar 2018 (Foto) werden sich die Beschäftigten von KS Gleitlager mit einem Demonstrationszug über die Friesenstraße und die Kirchstraße an der Streikaktion der IG Metall beteiligen. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Demonstrationszüge durch die Stadt IG Metall erhöht Druck: 1600 Arbeiter zu Warnstreik in Papenburg erwartet Von Christian Belling | 14.11.2022, 13:49 Uhr

Acht Prozent mehr Lohn in der Metall- und Elektroindustrie fordert die IG Metall. Nach ersten Warnstreiks in den vergangenen Wochen erhöht die Gewerkschaft nun den Druck. Zu einer Kundgebung am Mittwoch, 16. November, werden 1600 Arbeiter in Papenburg erwartet.