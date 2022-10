Auf der Werft Meyer Turku in Finnland befindet sich zurzeit die „Icon of the Seas“ im Bau. Die Grafik zeigt, wie das Heck des Schiffsneubaus aussehen wird. Foto: Royal Caribbean International up-down up-down Reederei präsentiert Details „Icon of the Seas“: Meyer Turku baut größtes Kreuzfahrtschiff der Welt Von Christoph Assies | 20.10.2022, 12:02 Uhr

Auf der zur Papenburger Meyer Werft gehörenden Werft Meyer Turku in Turku (Finnland) entsteht derzeit mit der „Icon of the Seas“ das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Reederei spricht in einer Ankündigung von „acht Stadtvierteln“ an Bord. Erste Details sind jetzt präsentiert worden.