Deutlich mehr Läden als in Städten vergleichbarer Größe gibt es in Winschoten. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down Ein Bummel durch die Innenstadt Hoher Laden-Leerstand? So steht es ums Einkaufen in Winschoten Von Vera Vogt | 15.03.2023, 11:22 Uhr

Stehen in der Fußgängerzone von Winschoten tatsächlich so viele Läden leer, wie zuweilen behauptet? Ein Besuch in der niederländischen Einkaufsstadt nahe der niederländisch-emsländischen Grenze.