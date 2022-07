Dem Milchkontrollverein Papenburg gehören derzeit 26 Betriebe an. Wie Borchers mitteilte, haben die entsprechenden 1551 Kühe im Jahr 2011/12 eine Durchschnittsleistung von 8800 Kilogramm Milch produziert. Dabei seien im Durchschnitt 4,10 Prozent und 361 Kilo Fett sowie 3,40 Prozent und299 Kilo Eiweiß erbracht worden.

Der Papenburger Betrieb K. u. K. Nee sei besonders erfolgreich gewesen, so Borchers.Er stehe bei den höchsten Herdenleistungen der ganzjährig geprüften Betriebe gemessen an der Eiweißmenge an der Spitze. Und er nehme auch in den Bewertungskategorien höchste Färsenleistungen und höchste Lebensleistungen die Spitzenpositionen ein. Die auf dem Betrieb geprüfte Kuh Lavende 105 belege bei den höchsten Lebensleistungen mit 116797 Kilogramm Milch Rang eins.

Eine besondere Ehrung wurde Hermann Reiners aus Völlenerkönigsfehn zuteil. Er war 25 Jahre im Vorstand der Organisation tätig und erhielt eine Urkunde und ein Präsent.