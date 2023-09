Die Anfänge

Als Thomas Südbeck sich um eine führende Position in der HÖB bewirbt, steckt die 1988 aus der Taufe gehobene Einrichtung zur Erwachsenenbildung noch in den Kinderschuhen. Südbeck tritt die Stelle am 1. Februar 1993 an. Träger der HÖB, deren Entstehungsgeschichte untrennbar mit dem heutigen Papenburger Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann verbunden ist, sind zu je 50 Prozent der Landkreis Emsland und die Stadt Papenburg. Die HÖB entstand aus einer Beschäftigungsinitiative für ältere Arbeitslose.

Was vorher war

Südbeck stammt aus Cloppenburg, ist in der katholischen Jugendarbeit und -bildung tätig. Nach dem Abitur entscheidet er sich für ein gymnasiales Lehramtsstudium in Hamburg – „in einer Zeit, wo man eigentlich gar nicht in den Schuldienst kam“, wie Südbeck sagt. Sport, Geschichte und Sozialwissenschaften sind seine Fächer.

Ebenfalls in Hamburg promoviert Südbeck. Thema ist die Modernität der 1950er-Jahre im Hinblick auf Verkehrsentwicklung und -politik. Bevor er nach Papenburg wechselt, arbeitet Südbeck in der Katholischen Erwachsenenbildung in Cloppenburg.

Idyllische Bildungslandschaft: Die HÖB ist heute nicht nur eine der größten, sondern auch eine der erfolgreichsten der mehr als 20 Heimvolkshochschulen in Niedersachsen. Foto: Gerd Schade

Der Reiz des Neuen

Er habe es einfach spannend gefunden, die HÖB mit pädagogischem Pioniergeist mitzuentwickeln. „Die Einrichtung stand noch am Anfang. Hier kann ich etwas aufbauen“, habe er sich gesagt. „Dabei habe ich die Freiheit der Gestaltungsmöglichkeiten zu schätzen gewusst.“ Das Team sei seinerzeit allerdings deutlich kleiner als heute (aktuell etwa 80 Mitarbeitende) gewesen. „Wir haben sehr früh darauf gesetzt, als Haus-Team Hand in Hand zu arbeiten“.

An der Spitze halten nach diversen Querelen allerdings erst mit Südbecks offizieller Berufung als Leiter und Ursula Mersmann als Vorsitzende des Trägervereins 1997 Ruhe und Kontinuität Einzug. Bis heute bilden beide Konstanten.

Konstanten an der Spitze der HÖB: Ursula Mersmann und Thomas Südbeck. Archivfoto: Nina Brinkmann

Südbeck legt nach eigenen Worten von jeher großen Wert auf einen guten Mannschaftsgeist. Bei den ersten Angeboten sei es häufig um Themen wie Rhetorik, Kommunikation und Teamentwicklung gegangen – stets begleitet von der spannenden Frage, ob die Angebote auch angenommen werden. Fakt ist: Die HÖB ist heute eine der größten der mehr als 20 Heimvolkshochschulen in Niedersachsen.

Ein Meilenstein

Zuletzt ist sie für rund vier Millionen Euro saniert, umgebaut und erweitert worden. Ein Teil der zweieinhalbjährigen Bauzeit und der Neustart im Sommer 2021 fielen in die Phase der Pandemie. Lernen und Leben unter einem Dach hat in der HÖB nach eigenen Angaben einen hohen Stellenwert. Das Haus verfügt über mehr als 100 Betten.

Für rund vier Millionen Euro wurde die HÖB in den Jahren 2019 bis 2021 saniert, umgebaut und erweitert. Archivfoto: Gerd Schade

Herausforderungen

Früher machten Südbeck zufolge öffentliche Zuschüsse die Hälfte des Etats aus, die andere Hälfte bestand aus Einnahmen durch Seminare und Projekte. Heute betrage das Verhältnis nicht mehr 50:50, sondern 12:88. Heißt: „Wir sind immer stärker gefordert, auf eigenen Beinen zu stehen.“ Die Projektarbeit zähle somit zu den größten Herausforderungen. Südbeck beschreibt den Anspruch so: „Ein attraktives Bildungsprogramm, das auch wirtschaftlich darstellbar ist.“

Was die Arbeit ausmacht

Südbeck hat es nach eigenem Bekunden immer zu schätzen gewusst, „mit sehr unterschiedlichen Menschen“ aus den verschiedensten Bereichen zu tun zu haben – sei es frühkindliche Bildung, Lehrkräfte oder Vertreter aus der Wirtschaft. Die Bandbreite der Themen ergebe auch eine Vielfalt der Gruppen. Hinzu komme „das schöne Gefühl von Kontinuität und eines gepflegten Netzwerks von Kooperationspartnern“.

Was den scheidenden HÖB-Leiter zufrieden macht

„Wir sind eine Einrichtung, die eine Kultur geschaffen hat, in der Menschen sich entwickeln können. Das freut mich sehr.“ Als Beispiele nennt Südbeck Menschen, die lange keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben, sowie Auszubildende.

Er sei 30 Jahre „jeden Tag mit Freude und Motivation“ zur Arbeit gefahren. Nun gehe er „sehr zufrieden“ von Bord, wenngleich er zum Abschied sicher auch wehmütig werde, prophezeit Südbeck sich selbst. Sein letzter regulärer Arbeitstag ist Freitag, 29. September 2023. Einen Tag darauf findet die offizielle Verabschiedung statt. Fest steht für Südbeck: „Ich darf auf eine sehr schöne Zeit zurückschauen. Das war schon klasse.“

Der Wunsch an den Nachfolger

Zum 1. Oktober 2023 wird Mischa Helfmann neuer Leiter der HÖB. Seinem Amtsnachfolger wünscht er, dass es ihm gelingt, neue und eigene Akzente zu setzen. „Ich übergebe ein gut aufgestelltes Haus“, betont Südbeck. Der große Reiz bleibe die Gestaltungsfreiheit.

Die Leitung der HÖB zum 1. Oktober 2023 übernehmen wird Mischa Helfmann (2. v. r.). Das Foto zeigt ihn mit Vertretern des Trägervereins (von links): Hermann Wessels (Erster Statdrat), Vanessa Gattung (Bürgermeisterin), Heiner Hanneken, Martin Gerenkamp (Erster Kreisrat) und Ursula Mersmann. Foto: HÖB

Ein allgemeines Anliegen

„Erwachsenenbildung ist ein sehr wichtiges Feld. Ich wünsche mir, dass das auch wahrgenommen und gesehen wird“, sagt Südbeck. Sich selbst habe er immer als Brückenbauer gesehen.

Was jetzt kommt

Südbeck mag nicht gern von einem nächsten Lebensabschnitt als Rentner sprechen. Er bezeichnet seine Zukunft lieber als „nachberufliche Lebensphase“, die er „optimistisch und offen“ angehe. Zudem wolle er seine Dienste und Erfahrungen als freier Organisationsberater und Coach anbieten und womöglich auch ein Ehrenamt übernehmen.