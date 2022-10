Offenbar mutwillig beschädigt worden ist dieser Hochsitz in einem Jagdrevier nahe der Birkenallee in Papenburg. Foto: Ulli Kleinhaus up-down up-down Zweiter Fall in kurzer Zeit Hochsitz in Papenburg beschädigt: Jagdaufseher schlägt Alarm Von Gerd Schade | 22.10.2022, 11:09 Uhr

In einem Jagdrevier an der Birkenallee in Papenburg ist ein Hochsitz offenbar mutwillig beschädigt worden. Womöglich sollte er sogar angezündet werden. Jagdaufseher Ulli Kleinhaus schlägt Alarm.