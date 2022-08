Damals und heute: Vor 65 Jahren gaben sich Hinrich und Gertrud Menken in der St.-Bernhard-Pfarrkirche in Flachsmeer das Ja-Wort (Foto links). Den Lebensabend verbringen die Eheleute in ihrer Wohnung in Papenburg (Foto rechts).

FOTO: Christian Belling up-down up-down