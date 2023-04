Der Landkreis Emsland führt Geschwindigkeitskontrollen durch. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Geschwindigkeitskontrollen Hier stehen die Blitzer im Emsland vom 17. bis 23. April 2023 Von Mirco Moormann | 16.04.2023, 10:54 Uhr

Autofahrer aufgepasst: In der kommenden Woche wird im Emsland wieder geblitzt. Der Landkreis kündigt an, an welchen Orten die Geschwindigkeit kontrolliert wird.