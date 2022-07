Sechs neue Wohnungen entstehen zurzeit an der Richardstraße in Papenburg. FOTO: Gerd Schade up-down up-down Am Unten- und Obenende Günstig mieten: Hier schafft der Bauverein Papenburg neue Wohnungen Von Gerd Schade | 15.07.2022, 13:19 Uhr

Der Bauverein Papenburg will neue preiswerte Mietwohnungen errichten. Wir erklären, was wann und wo in der Fehnstadt geplant ist.