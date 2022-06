Wo es für Fahrradfahrer in Papenburg eng oder sogar gefährlich wird, erklärt der ADFC. Zu den aus Sicht des Clubs neuralgischsten Stellen zählt die Kreuzung Mittelkanal links/Flachsmeerstraße. FOTO: Gerd Schade ADFC schlägt Lösungen vor Hier lauern die zehn größten Gefahren für Radfahrer in Papenburg Von Gerd Schade | 20.06.2022, 06:15 Uhr

Viele Radwege in Papenburg sind eine Katastrophe. Aber wo in Papenburg ist es für Radfahrer am gefährlichsten? Zusammen mit dem ADFC haben wir die zehn riskantesten Stellen ermittelt. Hier ist das Ergebnis – Lösungsvorschläge beziehungsweise Forderungen zum Entschärfen inklusive.