Zwischen Mittwoch, 11. Oktober und Samstag, 4. November, ist das Schadstoffmobil im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) des Landkreises Emsland wieder an über 60 Haltepunkten im Kreisgebiet vor Ort, teilt der Landkreis Emsland mit. Die mobile Schadstoffsammlung ist ausschließlich privaten Haushalten vorbehalten.

Neben der mobilen Sammlung, jeweils im Frühjahr und Herbst, stehen im Emsland ganzjährig das Schadstofflager in Haren-Wesuwe sowie stationäre Sammelstellen auf den vier Zentraldeponien zur Annahme von Schadstoffen zur Verfügung.

Welche Abfälle nimmt das Schadstoffmobil im Emsland mit?

Neben schadstoffhaltigen Abfällen, wie Lacke, Holzschutzmittel, Haushalts- und Heimwerkerchemikalien, nimmt die mobile Schadstoffsammlung auch Batterien, alte Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Druckerabfälle, Pflanzenschutzmittel und Medikamente entgegen.

Aus Kapazitätsgründen werden am Schadstoffmobil ausschließlich gefährliche Abfälle aus Privathaushalten in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Wandfarben auf Wasserbasis können hingegen getrocknet in der Restmülltonne entsorgt werden.

Was gehört nicht in die mobile Schadstoffsammlung?

Altöle, größere Lithium-Akkus (zum Beispiel Fahrrad-Akkus) und Bleiakkumulatoren (Autobatterien) müssen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung über den Fachhandel entsorgt werden. Elektroaltgeräte können bis zu einer Größe von circa 35 mal 50 Zentimeter in die Elektroaltgeräte-Container auf jedem Wertstoffhof eingeworfen werden, eine Abgabe am Schadstoffmobil ist nicht möglich.

Größere Elektro-Altgeräte werden kostenfrei an den Zentraldeponien Dörpen, Wesuwe, Flechum oder Venneberg angenommen oder können im Rahmen einer Sperrmüllanmeldung entsorgt werden.

Auskünfte zur sachgerechten Schadstoffentsorgung sowie zu den Sammelterminen und Haltepunkten gibt es auch unter www.awb-emsland.de, in der AWB Emsland App für Smartphones sowie im AWB Kunden-Center unter Telefon 05931/599699.

Das sind die Termine des Schadstoffmobils im nördlichen Emsland

Haltestellen in Papenburg:

Untenende: Mittwoch, 11. Oktober, 14.15 bis 17 Uhr, Marktplatz Untenende, Rathausstraße

Mittwoch, 11. Oktober, 14.15 bis 17 Uhr, Marktplatz Untenende, Rathausstraße Obenende: Samstag, 4. November, 9 bis 12 Uhr, Michaelisplatz, Umländerwiek

Samstag, 4. November, 9 bis 12 Uhr, Michaelisplatz, Umländerwiek Aschendorf: Mittwoch, 25. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr, Neuer Marktplatz, Dr.-Horstmann-Straße

Haltestellen in der Samtgemeinde Nordhümmling:

Esterwegen: Donnerstag, 12. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Parkplatz vor dem Sportgelände, Hauptstraße

Donnerstag, 12. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Parkplatz vor dem Sportgelände, Hauptstraße Bockhorst: Donnerstag, 12. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Am Sportplatz

Donnerstag, 12. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Am Sportplatz Hilkenbrook: Donnerstag, 12. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, An der Kirche, Dorfplatz

Donnerstag, 12. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, An der Kirche, Dorfplatz Surwold: Donnerstag, 12. Oktober, 17 bis 18 Uhr, OT Börgerwald, Parkplatz Kirche

Haltestellen in der Samtgemeinde Werlte:

Werlte: Donnerstag, 19. Oktober, 14 bis 16 Uhr, Bauhof, Unfriedstraße

Donnerstag, 19. Oktober, 14 bis 16 Uhr, Bauhof, Unfriedstraße Lahn: Donnerstag, 19. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, An der Kirche, Kirchstraße

Donnerstag, 19. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, An der Kirche, Kirchstraße Lorup: Dienstag, 17. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Krulls Hus, Hauptstraße 14

Dienstag, 17. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Krulls Hus, Hauptstraße 14 Rastdorf: Dienstag, 17. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Jugendheim, Am Sportplatz

Dienstag, 17. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Jugendheim, Am Sportplatz Vrees: Dienstag, 17. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, An der Kirche, Rastdorfer Straße

Haltestellen in der Samtgemeinde Sögel:

Sögel: Dienstag, 7. November, 14.15 bis 16 Uhr, Marktplatz (Nähe ehemaliger Kindergarten)

Dienstag, 7. November, 14.15 bis 16 Uhr, Marktplatz (Nähe ehemaliger Kindergarten) Groß Berßen: Donnerstag, 26. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Busbahnhof, Dorfstraße

Donnerstag, 26. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Busbahnhof, Dorfstraße Stavern/Groß Stavern: Dienstag, 7. November, 16.30 bis 17.30 Uhr, Parkplatz vor der Raiffeisenbank

Dienstag, 7. November, 16.30 bis 17.30 Uhr, Parkplatz vor der Raiffeisenbank Börger: Dienstag, 17. Oktober, 17 bis 18 Uhr, Schützenplatz, Waldstraße

Dienstag, 17. Oktober, 17 bis 18 Uhr, Schützenplatz, Waldstraße Spahnharrenstätte: Donnerstag, 19. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, Jugendheim, Hauptstraße 41

Donnerstag, 19. Oktober, 12.30 bis 13.30 Uhr, Jugendheim, Hauptstraße 41 Werpeloh: Dienstag, 7. November, 13 bis 13.45 Uhr, An der Kirche, Hauptstraße

Haltestellen in der Samtgemeinde Lathen:

Lathen: Montag, 6. November, 12.30 bis 14.30 Uhr, Marktplatz, Erna-de-Vries-Platz

Montag, 6. November, 12.30 bis 14.30 Uhr, Marktplatz, Erna-de-Vries-Platz Fresenburg: Montag, 23. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Dorfplatz, Alte Dorfstraße

Montag, 23. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Dorfplatz, Alte Dorfstraße Oberlangen: Montag, 6. November, 15 bis 16 Uhr, Heimathaus, Hofstelle Jänen, Marienstraße 14

Haltestellen in der Samtgemeinde Dörpen:

Dörpen: Montag, 23. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr, Busbahnhof Schulzentrum, Schulstraße

Montag, 23. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr, Busbahnhof Schulzentrum, Schulstraße Heede: Mittwoch, 25. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Marktplatz, Ecke Am Markt/Hauptstraße

Mittwoch, 25. Oktober, 13 bis 14 Uhr, Marktplatz, Ecke Am Markt/Hauptstraße Kluse: Mittwoch, 11. Oktober, 13 bis 13.45 Uhr, Jugendheim Ahlen, Pollertstraße

Mittwoch, 11. Oktober, 13 bis 13.45 Uhr, Jugendheim Ahlen, Pollertstraße Walchum: Montag, 23. Oktober, 14.30 bis 15.30 Uhr, Parkplatz Schützenhaus, Bischofsweg

Haltestelle in Rhede: