Einen symbolischen Schlüssel übergab Dr. Alexander Knies (links) an Dr. Volker Eissing. FOTO: Kristina Müller MVZ von Dr. Eissing übernimmt Hausarzt Dr. Alexander Knies gibt Praxis in Papenburg für Ruhestand auf Von Kristina Müller | 18.03.2022, 08:47 Uhr

Die medizinische Versorgung am Obenende wird ab dem 1. April 2022 neu aufgestellt: Weil Dr. Alexander Knies zum 15. März in den Ruhestand gegangen ist, übernimmt die MVZ-Praxis am Obenende die Allgemeinmedizin.