Personalmangel und hohe Kosten „Haus Friederike" in Papenburg: Hansa-Gruppe beantragt Schutzschirmverfahren Von Kristina Roispich | 15.03.2023, 16:37 Uhr

Die Hansa-Gruppe aus Oldenburg, die auch das Seniorenstift „Haus Friederike“ in Papenburg betreibt, ist in finanzielle Not geraten. Für fünf ihrer sieben Gesellschaften, die insgesamt 23 Pflegeheime in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterhalten, hat die Gruppe nun ein Sanierungsverfahren beantragt.