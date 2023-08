Löscharbeiten dauern an Halle brennt in Papenburg: Erheblicher Sachschaden und | 09.08.2023, 06:07 Uhr Von dpa Finja Jaquet | 09.08.2023, 06:07 Uhr EIne Halle im Papenburger Stadtteil Aschendorf geriet in Vollbrand. Symbolfoto: Imago images/Fotostand/Reiss up-down up-down

Am späten Dienstagabend wurde Polizei und Feuerwehr ein Feuer in Aschendorf gemeldet: Eine Halle in der Hüntestraße stand in Vollbrand. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.