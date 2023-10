Produktionsanlage für Holzschaumstoffe Industriehafen Papenburg: Millioneninvestition und 50 Arbeitsplätze geplant Von Christian Belling | 18.10.2023, 10:26 Uhr Um mehr Platz für Unternehmen zu schaffen, wird seit Anfang des Jahres an der Erweiterung des Industriehafens Nord in Papenburg gearbeitet. Foto: Christian Belling up-down up-down

Ein im Emsland bekanntes Unternehmen will im Industriehafen Nord in Papenburg eine weltweit einmalige Produktionsanlage für Holzschaumstoffe bauen. Die Investition hat es in sich, das innovative Produkt ebenfalls.