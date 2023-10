Hafenrundfahrten ab Übergangsanleger Darum öffnet sich Hubbrücke im Papenburger Hafen nur noch einmal täglich Von Christoph Assies | 05.10.2023, 10:09 Uhr Die Straßen-Hubbrücke an der Alten Werft hat einen Defekt. Aus diesem Grund muss die MS „Papenburg“ der Hafenrundfahrten nun woanders an- und ablegen. Foto: Christoph Assies up-down up-down

Vor „vollendete Tatsachen“ ist Franz Bruns, der Betreiber der Hafenrundfahrten in Papenburg, nach eigenen Angaben von der Stadt gestellt worden. Die Verwaltung will die Straßen-Hubbrücke zwischen Forum Alte Werft und Hafen nur noch einmal am Tag öffnen - aus diesem Grund.