Hafen, Bäder, Asyl Wofür Papenburg nachträglich tiefer in die Tasche greifen muss Von Gerd Schade | 20.09.2023, 06:02 Uhr Unterschiedliche Bodenverhältnisse herrschen im Ausbaugebiet für den Nordhafen. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down

Auf die Stadt Papenburg kommen in diesem Jahr zusätzliche Ausgaben in Millionenhöhe zu. Demgegenüber steht ein Plus bei der Gewerbesteuer. Ein Überblick.