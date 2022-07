Für den damals 42-Jährigen gestaltete sich die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle zu einem regelrechten Kampf, wie er berichtet. Der gebürtige Pole, der nicht nur durch seinen Unfall, sondern auch durch seine recht dürftigen Deutschkenntnisse gehandicapt war, suchte zwei Jahre lang vergeblich. Dann half ihm Maria Rösing-Heimers, Rehabilitationsberaterin aus Papenburg. Sie informierte Gralak über die Ausbildungsangebote des Berufsförderungswerks (BFW) Weser-Ems in Bockholzberg. Das BFW, ein Bildungsunternehmen der beruflichen Rehabilitation, richte seine Angebote an Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können, so Rösing-Heimers. Ihre Vorgesetzte Miriam Heidenreich, Reha-Teamleiterin der Agentur für Arbeit Leer, dazu: „Der Fachkräftemangel ist zurzeit in aller Munde. Da ist es erforderlich, das ganze Potenzial des Arbeitsmarktes zu nutzen, und dazu gehören auch Bewerber mit Handicap.“

Umschulung

Während der Umschulung in der BFW werden die Teilnehmer nicht nur von Ausbildern, sondern auch von Ärzten, Sozialarbeitern und Psychologen betreut. „Wir wurden nie mit unseren Problemen alleingelassen“, sagt Gralak, der in der Einrichtung erfolgreich an einer Umschulung zum Arbeitspädagogen teilnahm. Besonders habe ihn an der Ausbildung der „Mix aus Theorie und Praxis“ gefallen. Dadurch sei er sehr gut auf sein späteres Arbeitsleben vorbereitet worden.

So absolvierte Gralak zunächst ein Vorbereitungspraktikum bei der Caritas-Werkstatt in Papenburg, bevor er vor sechs Jahren von der Einrichtung übernommen wurde. „Durch die Praktika können beide Seiten feststellen, ob es passt“, erklärt Heidenreich.

Der Einstieg in den Beruf sei nicht leicht, findet Gralak, denn die Arbeit mit Behinderten erfordere ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Verständnis. Doch gerade dadurch, dass er selbst gehandicapt ist, fiel ihm das leicht, wie er erzählt: „Ich kann mich gut in ihre Situation hineinversetzen. Schließlich war ich selbst einmal auf Hilfe angewiesen.“ Gralak, der eine Gruppe für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Körper- und Sinnesbehinderungen leitet, liebt an seiner Arbeit besonders, dass er „etwas zurückgeben kann“.

Früher sei ihm nie bewusst gewesen, was er kann. Erst durch seine Arbeit habe Gralak festgestellt, welche Fähigkeiten eigentlich in ihm schlummern. So entwickelte er für zwei sehbehinderte Mitglieder seiner Gruppe eine Vorrichtung, die ihnen das Arbeiten erheblich erleichtert. „Ich habe richtig Spaß an meiner Arbeit“, sagt Gralak und fügt lächelnd hinzu, „für mich ist das kein Beruf, sondern eine Berufung.“