Hakim Rachidi punktete mit einer Untersuchung über die kreiselnde Abwärtsbewegung einer Unterlegscheibe an einer Metallstange. FOTO: Gerd Schade Faible für knifflige Phänomene Physik: Hakim Rachidi vom Gymnasium Papenburg reif fürs Nationalteam Von Gerd Schade | 23.03.2022, 06:14 Uhr

Hakim Rachidi vom Gymnasium Papenburg ist auf dem Sprung in die Nationalmannschaft der Nachwuchsphysiker. Wie hat er das geschafft und was treibt ihn an?