Am schlechtesten scheint die Lage in Lorup. Der Badebetrieb laufe „schleppend“, wie Christoph Wichmann von der Gemeindeverwaltung Werlte einräumte. Zum einen liege das daran, dass das Bad nur an Gutwettertagen seine Türen öffne, was in diesem Jahr bisher erst sechsmal der Fall war. An diesen Tagen kamen immerhin zwischen 30 und 90 Besuchern. Andererseits ist das Bad in Lorup dringend sanierungsbedürftig. In diesem Jahr habe man das Bad aber noch so ausbessern können, dass es geöffnet werden könne. Ob und wann das Bad renoviert wird, ist weiterhin unklar. Wie bereits berichtet, wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, die Kosten einer möglichen Sanierung zusammenzustellen. Dieser Vorgang sei noch nicht abgeschlossen, sagte Wichmann. Erst nach Bekanntwerden des Ergebnisses könne der Rat eine Entscheidung fällen.

In der Gesamtbetrachtung können die Freibadbetreiber in der Region aber aufatmen: Dank dem derzeit guten Wetter scheint die Saison immerhin nicht schlechter zu werden als die vorherige.