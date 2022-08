Jugendliche haben den Skatepark am Jugendzentrum mit Grafittis neu gestaltet. Foto: Felicitas Ehrhardt up-down up-down Skatepark am JUZ gestaltet Graffiti: Papenburg will Sprayern mehr legalen Freiraum geben Von Felicitas Ehrhardt | 30.08.2022, 11:22 Uhr

Kaum eine Kunstrichtung polarisiert so sehr wie Graffiti: Ist es Kunst oder Sachbeschädigung? Im Skatepark am Jugendzentrum (JUZ) in Papenburg ist daraus jetzt „Kunst am Bau“ geworden - und die Stadtverwaltung will noch weitergehen.