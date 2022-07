Für das Quartierfest St. Josef wird der Grader Weg in Papenburg am Sonntag, 10. Juli, zur Einbahnstraße. FOTO: imago images/Waldmüller (Symbolfoto) up-down up-down Umleitung wird eingerichtet Grader Weg in Papenburg wird am Sonntag zur Einbahnstraße Von Christian Belling | 06.07.2022, 13:54 Uhr

Am Sonntag, 10. Juli, wird am Vosseberg in Papenburg die Einweihung des neuen Quartiers St. Josef gefeiert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.