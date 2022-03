Schätzungsweise bis zu 300 Menschen zogen bei einem „Klimastreik“ im September 2021 am Hauptkanal in Papenburg entlang. FOTO: Gerd Schade Vor der St.-Antonius-Kirche Globaler Klimastreik: Aktion am Freitag auch in Papenburg Von Gerd Schade | 22.03.2022, 08:17 Uhr

Die Gruppe People for Future Papenburg/Westoverledingen beteiligt sich anlässlich des Globalen Klimastreiktages am kommenden Freitag, 25. März 2022, mit einer Aktion in Papenburg.