Traditionsgeschäft am Splitting Nach 104 Jahren: Glas und Porzellan Freericks in Papenburg schließt Von Britta Kothe | 16.02.2023, 14:38 Uhr

1919 gegründet, wird das Geschäft am Splitting in Papenburg bereits in dritter Generation geführt. Von den Anfängen mit Baumaterialien über Gartengeräte zu Porzellan: Inhaberin Agnes Freericks berichtet von der Entwicklung des Geschäfts und die Gründe für die anstehende Schließung.