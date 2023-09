Hensen monierte in der vergangenen Woche die Vorgehensweise der Geschäftsleitung der Meyer Werft bei der Information über die Besetzung mit Bernd Eikens als neuen Gruppen-Geschäftsführer der Meyer-Werft-Gruppe.

Meyer-Werft-Betriebsratschef Andreas Hensen. Archivfoto: Betriebsrat Meyer Werft

„Die Belegschaft ist gespannt, wie es jetzt weiter geht“, fasste Hensen die Stimmung unter den Mitarbeitern nach einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche zusammen. Am aktuellen Projekt „Carnival Jubilee“ werde Hensen zufolge „rund um die Uhr“ gearbeitet. Der Grund: Der neue Kreuzfahrtriese soll am 4. Dezember abgeliefert werden. „Das ist ein verdammt enger Zeitplan“, so der Chef der Arbeitnehmervertretung.

Änderung des Auftrages „von Beginn an“ eine Herausforderung

Werftsprecher Peter Hackmann sagt nun, der Wechsel vom AIDA-Design zu Carnival Cruise Line bei der Änderung des Auftrags durch den Reederei-Mutterkonzern Carnival Corporation Ende 2021 „war von Beginn an eine Herausforderung. Entsprechend ist das Projekt eine große Aufgabe“. Mit viel Einsatz seien alle Beteiligten dabei, „beispielsweise zuletzt mit dem pünktlichen Ausdocken im Betriebsurlaub, das Schiff fertigzustellen“, so Hackmann weiter.

An den Arbeitszeitmodellen auf der Werft habe sich durch den Bau der „Carnival Jubilee“ nichts Grundlegendes geändert. „Ein hoher Arbeitseinsatz bei Termindruck ist normal im Schiffbau“, so der Sprecher.

Bereits im Dezember 2022 wurde bekannt, dass die „Carnival Jubilee“ nicht zum ursprünglich geplanten Termin, im Oktober dieses Jahres, fertig wird. Die Reederei sagte als Folge die ersten sechs geplanten Kreuzfahrten ab. Grund für die Verzögerung sind nach Angaben von Carnival Cruise Line insbesondere Probleme in der Lieferkettenlogistik.

Besondere Einsatzgruppe soll Materialverfügbarkeit sicherstellen

Nach der „Disney Wish“ und der „Arvia“ ist die „Carnival Jubilee“ das dritte Kreuzfahrtschiff in Folge, das die Meyer Werft nicht rechtzeitig an den Auftraggeber übergeben kann. Werftsprecher Peter Hackmann sagt, dass es bei der „Jubilee“, „wie bei nahezu allen Schiffen währen und nach der Pandemie“ auch Herausforderungen bei der Materialverfügbarkeit gegeben habe. „Wir haben allerdings seit einiger Zeit eine besondere Einsatzgruppe etabliert, die sich solcher Themen annimmt, sowie Lösungen sucht und findet.“

Durch die Änderungen des Kunden, aus dem geplanten dritten AIDA-Kreuzfahrtschiff nach „AIDAnova“ und „AIDAcosma“ ein weiteres Carnival-Schiff zu machen, habe es viele Planungsanpassungen gegeben, aber Hackmann betont: „Das Werftteam, die Partnerfirmen, die Klassifikation und die Reederei geben alles, um das Schiff im Dezember fertigzustellen.“