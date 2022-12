Butterbier und Christmas Pudding: Eine Idee für die nächste Weihnachtsfeier. Foto: Susanne Risius-Hartwig up-down up-down In Papenburg getestet Weihnachten mit Christmas Pudding und Butterbier Von Susanne Risius-Hartwig | 20.12.2022, 10:25 Uhr

Wie schmeckt wohl das Butterbier, das in den Harry Potter Büchern beschrieben wird? Oder der Figgy Pudding, nach dem im fröhlich gesungenen „We wish you a merry Christmas“ so heftig verlangt wird? Unser Rezept des Monats fördert erstaunliche Antworten zutage.