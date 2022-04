In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen allein in einer Disco am Deverweg fünf Mal betrunkene Partygäste zu. Um 3.20 Uhr schlug im Eingangsbereich des Clubs ein 22-Jähriger einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nur zehn Minuten später wurde ein 25-jähriger Discobesucher angerempelt und brutal getreten, als er am Boden lag. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem eine Unterschenkelfraktur.

Kurz nach fünf brach sich 22-jähriger Mann das Nasenbein, als ihm ein bislang Unbekannter ins Gesicht schlug. Eine halbe Stunde später ohrfeigte ein bislang unbekannter Mann eine Frau. Als ihr ein anderer Mann zur Hilfe kommen wollte, bekam er kräftigen Faustschlag ins Gesicht, der ihn mehrere Zähne kostete.

Um kurz vor sechs wurde ein 20-jähriger Mann von einem 30-Jährigen gewürgt und geschlagen. Zeugen und Gästen berichteten, dass die Stimmung unter den Besuchern höchst aggressiv gewesen sei. Bereits am Wochenende zuvor hatte es in der Disco zwei Schlägereien gegeben.

In einer anderen Großraum-Disco in Untenende warf am frühen Morgen um kurz vor halb sechs ein bislang unbekannter Mann einem anderen Disco-Gast während eines Streites ein Glas ins Gesicht. Die Schnittverletzungen mussten im Krankenhaus genäht werden. In einer anderen Gaststätte in Obenende streckte ein 30-jähriger Papenburger während eines Streitgesprächs einen 22-jährigen nieder. Als die Polizei eintraf, wurde sie noch aufs Übelste beschimpft und beleidigt.

Auffällig bei allen Vorfällen ist laut Polizei, dass sich alle in den frühen Morgenstunden ereigneten und die Beteiligten allesamt stark betrunken waren. Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.