Sohn des Betreibers verletzt Gaslager einer Biogasanlage in Surwold brennt Von Lili Maffiotte | 19.02.2022, 17:40 Uhr

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag, 19. Februar, gegen 16.30 Uhr am Wollbrouk im Surwolder Ortsteil Börgermoor das Gaslager über dem Endlager einer Biogasanlage in Brand geraten.