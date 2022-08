Sie fahren mit dem Nationalteam am 23. August nach Dänemark: (von links) Jakob Sinnigen, Franz Funke, Hermann Jungsthöfel, Hans Poelmann und Hannes Krawczyk. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Letztes Training absolviert Ü70-Team: Für Emsländer geht der Fußball-WM-Traum bald los Von Mirco Moormann | 19.08.2022, 17:26 Uhr

Fünf Emsländer sind mit dabei, wenn am 23. August in Dänemark die Ü70-WM im Fußball beginnt. Jetzt hat sich das gesamte Team zum Abschlusstraining in Papenburg getroffen.