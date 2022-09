Ist gern draußen in ihrem Garten: Bettina Langerhuizen-Kubiak aus Diele bei Weener. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Bettina Langerhuizen-Kubiak im Porträt Für die Linke in den Landtag: Ostfriesin mit Herz für das Emsland Von Mirco Moormann | 26.09.2022, 07:51 Uhr

Sie hat in Ostfriesland und dem Emsland schon viele Jobs gemacht, nun strebt sie einen neuen an: Bettina Langerhuizen-Kubiak aus Weener möchte für die Linke im Wahlkreis 82 Papenburg in den Landtag in Hannover gewählt werden.