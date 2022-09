Fünf Fahrzeuge waren bei dem Unfall beteiligt. Foto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Regennasse Fahrbahn Fünf Fahrzeuge bei Auffahrunfall in Aschendorf ineinander geschoben Von Kristina Roispich | 27.09.2022, 15:37 Uhr

Auf der B70 in Aschendorf ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren.