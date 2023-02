Im März soll die „Graanrepubliek“ erstmals ihre Pforten für Besucher öffnen. Foto: Hinrich Kuper up-down up-down Backen, Brauen, Brennen Frühere Lok-Remise in Bad Nieuweschans wird „Getreiderepublik“ Von Hinrich Kuper | 23.02.2023, 14:15 Uhr

In einem historischen Gebäude an der niederländisch-rheiderländischen Grenze in Bad Nieuweschans tut sich was. Geschaffen wird ein besonderes gastronomisches Angebot.