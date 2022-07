„Das ist dummes Zeug“, betonte Krankenhaus-Geschäftsführer Matthias Bitter gestern in einer Presseerklärung. Demnach hatten sich Anfang der Woche mehrere besorgte Bürger bei ihm gemeldet und wissen wollen, ob die Frühgeborenen-Abteilung bestehen bleibt. „Der Bestand der Frühchenstation steht überhaupt nicht infrage und wird derzeit bekanntlich für rund 400000 Euro um- und neu gebaut“, erklärte Bitter. Anderslautende Behauptungen seien „schlichtweg falsch“.

Wie das Krankenhaus weiter mitteilte, hätten die Sammler behauptet, im Auftrag der Björn-Steiger-Stiftung mit Sitz in Winnenden (Baden-Württemberg) unterwegs zu sein. Dort zeigte man sich überrascht. Eine Sprecherin der Stiftung am Standort Stuttgart bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Stiftung grundsätzlich keine Haustürwerbung vor Ort mache. Mitarbeiter seien hingegen mit einem Stand in der Stadt und informierten über den sogenannten Baby-Notarztwagen „Felix“, der demnächst beim Klinikum Oldenburg stationiert werden solle. „Da wirbt jemand mit falschen Aussagen und noch dazu unter falscher Flagge“, zeigte sich Bitter enttäuscht.

Für die Stiftung ist das offenbar kein Einzelfall. Nach Angaben der Sprecherin ist es schon öfter vorgekommen, dass unter falschem Namen geworben wurde. Sie betonte, dass die Björn-Steiger-Stiftung niemals Bargeldspenden sammele. Zudem würden Repräsentanten der Stiftung stets entsprechende Dienstkleidung tragen und könnten sich namentlich ausweisen. Die Stiftung hoffe nun auf konkrete Informationen zu weiteren Vorfällen der unrechtmäßigen Haustürwerbung in ihrem Namen.

„Weitgehend“ im Plan

Bei den Um- und Neubauarbeiten bei der Frühchen-Station liegt das Marienkrankenhaus nach eigenen Angaben „weitgehend“ im Zeitplan. Wegen noch zu klärender Einzelfragen hätten sich die notwendigen Genehmigungen „etwas verzögert, aber jetzt geht es voran“, erklärte Bitter.

Bisher sei die medizinische Versorgung der Frühgeborenen und Kleinkinder auf drei Ebenen verteilt. Sie werde nun räumlich zusammengefasst. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2013 abgeschlossen sein. „Hinter den Baumaßnahmen steht eine langfristige Zielplanung, und die Pädiatrie ist als erstes Modul des Entwicklungsplanes für das Haus zu verstehen“, heißt es in der Erklärung des Krankenhauses weiter.

Im Marienkrankenhaus gab es den Angaben zufolge im Jahr 2011 rund 560 Geburten. 81 Kinder seien sogenannte Frühgeborene, also Kinder, die zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen. Hinzu kämen 90 kranke Neugeborene, die ebenfalls in Papenburg behandelt worden seien. Vereinzelt würden Frühgeborene aus Oldenburg und Leer nach Ende der intensivmedizinischen Betreuung zur weiteren wohnortnahen Versorgung nach Papenburg verlegt.